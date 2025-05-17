Real Madrid ilk transferini duyurdu: Dean Huijsen

LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.
Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.
İspanya Millî takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.
İspanyol oyuncu, Real Madrid'den yıllık 9+2 milyon euro maaş alacak.
Comunicado Oficial: Huijsen.#RealMadrid | #WelcomeHuijsen— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 17, 2025
R. MADRID TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU
🤔👀 ¿Cómo se pronuncia el nombre de nuestro nuevo jugador?#WelcomeHuijsen pic.twitter.com/EUCHNErk0c— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 17, 2025