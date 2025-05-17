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Haberler Real Madrid Real Madrid ilk transferini duyurdu: Dean Huijsen

Real Madrid ilk transferini duyurdu: Dean Huijsen

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki stoper Dean Huijsen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 13:37 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 13:41
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Real Madrid ilk transferini duyurdu: Dean Huijsen

LaLiga kulübü Real Madrid, İngiliz Premier Lig ekibi Bournemouth'un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaştığını duyurdu.

Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol devi, 1 Haziran tarihinde kulübe katılacak 20 yaşındaki genç İspanyol ile beş yıllık anlaşmaya varıldığını belirtti.

İspanya Millî takımı formasını 2 kez giyen ve 2024-25 sezonunda "Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen Hujisen, Juventus ve Roma forması da giydi.

İspanyol oyuncu, Real Madrid'den yıllık 9+2 milyon euro maaş alacak.

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