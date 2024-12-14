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Haberler Real Madrid Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele ilk 11'de başlayan Arda Güler LaLiga tarihine geçti. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 00:58 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 01:03
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Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Çekişmeli maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Rayo Vallecano'nun golleri 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Abdul Mümin ve 64. dakikada Isi Palazon'dan geldi. Real Madrid'in sayılarını ise 39. dakikada Federico Valverde, 45. dakikada Jude Bellingham ve 56. dakikada Rodrygo kaydetti.

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ARDA LALIGA TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, zorlu mücadelede takımı adına 2 asist yaptı. Arda Güler böylelikle 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir La Liga maçında 2 asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçla Real Madrid 37 puana ulaştı ve 2. sırada kaldı. Rayo Vallecano ise 20 puanla 13. sırada yer aldı

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79 DAKİKADA SAHADA KALDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler 79 dakika sahada kalırken yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

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