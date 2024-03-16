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416 Arda Güler

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Celta Vigo maçıyla kulüp tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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416 Arda Güler

Sezon başında Real Madrid'e giden ve eflatun-beyazlılarda ilk golünü Celta Vigo maçında atan Arda Güler, kulüp tarihinde ağları sarsan 416. futbolcu oldu. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, dünkü sayısında Real Madrid formasıyla gol atan isimleri tek tek yazdı ve manşetinde Arda Güler'e yer verdi. Manşette "Arda Güler, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu" ifadeleri yer aldı. 18 yaşındaki yıldız, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon ise 6 maçta forma giyebildi.

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