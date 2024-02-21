Haberler Real Madrid İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor. İspanyol basını, genç yıldızın en büyük hedefini açıkladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 20:48
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İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

Sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası sahalara dönen ancak Ancelotti tarafından az süre verilen Arda Güler'in en büyük arzusu A Milli Takım ile EURO 2024'te boy göstermek.

İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

Defansa Central'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Arda Güler için 1. öncelik Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te A Milli Takım formasını giymek.

İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

Arda Güler'in kiralık olarak başka takımda oynamadığı ve maç eksiği belirtilirken, Real Madrid'in genç yıldızı kiralık göndermeye sıcak bakmadığı da ifade edildi.

İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 92 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.

İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

Genç yıldızın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Arda'nın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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