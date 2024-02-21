İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...

Sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası sahalara dönen ancak Ancelotti tarafından az süre verilen Arda Güler'in en büyük arzusu A Milli Takım ile EURO 2024'te boy göstermek.

Defansa Central'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre, Arda Güler için 1. öncelik Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te A Milli Takım formasını giymek.