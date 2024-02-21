İspanyollardan Arda Güler iddiası! En büyük hedefi...
Son dakika spor haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor. İspanyol basını, genç yıldızın en büyük hedefini açıkladı. İşte detaylar...
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Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 92 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.
Genç yıldızın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Arda'nın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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