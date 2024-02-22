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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Pendikspor'a ziyaret!

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'ın tecrübeli antrenörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:45
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Pendikspor'a ziyaret!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada, Montella ile birlikte A Milli Takım idari ve teknik ekibinin de ziyarette yer aldığı kaydedildi.

Takımın EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamındaki idmanı öncesi Montella'nın, teknik direktörü Ivo Vieira ve futbolcularla bir araya gelerek sohbet ettiği aktarılırken, "Montella, sohbetin ardından antrenmanımızın tamamını takip etti. İtalyan teknik adam, teknik direktörümüz Ivo Vieira, yöneticilerimiz ve futbolcularımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi." ifadeleri kullanıldı.

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