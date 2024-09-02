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Golbol Kadın Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 12:12
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Golbol Kadın Milli Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu

Son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın çeyrek finalinde Güney Kore'yle eşleşti.

Grup maçlarında İsrail'i yenen, Brezilya ile berabere kalan ve Çin'e yenilen milli takım, 2. olarak çeyrek final bileti almıştı.

Diğer grubu birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşen ay-yıldızlı ekip, çeyrek final maçına 3 Eylül Salı günü TSİ 20.45'te çıkacak.

Çeyrek finalin diğer eşleşmelerinde yarın Kanada-İsrail, Japonya-Brezilya ve Çin-Fransa maçları oynanacak.

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