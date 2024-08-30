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İlk madalyamız Meryem’den

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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İlk madalyamız Meryem’den

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı ve Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı. 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı. Baştan sona üstün olan Meryem Betül, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı. Milli sporcunun bu başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip ederek, milli sporcuya destek oldu.

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