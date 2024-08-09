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Paris'te 41 kişiye hapis cezası!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 41 kişiye hapis cezası verildi. İşte 24 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri Olimpiyatlar raporu...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:27 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:28
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Paris'te 41 kişiye hapis cezası!

Fransız BFMTV kanalının Fransa'daki bakanlıklardan edindiği bilgiye göre 24 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyat Oyunları ile ilgili 181 olaya adli işlem yapıldı.

Yaşanan vakaların yüzde 96'lık bir kısmı cezai işleme tabi tutuldu. 72 kişiye ceza verildi, 6 kişinin stadyumlara girişi engellendi. Bunların dışında 41 kişiye ise hapis cezası verildi!

Vakaların yüzde 46'sı trafik kurallarının kasıtlı ihlali ve izinsiz dron kullanımı gibi suçlardan kaynaklı olmakla birlikte bu olaylara bazı sporcular da karıştı.

Ayrıca NTV Spor'un ulaştığı habere göre Brezilyalı bir turist, olimpiyat madalyasında sahtecilik gerekçesi ile 10 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

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