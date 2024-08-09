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Fransa - İspanya maçı CANLI İZLE | Fransa - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı devam ediyor. Fransa ile İspanya final maçında karşı karşıya gelecek. Kazananın altın madalyayı alacağı maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 13:56 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 13:57
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Fransa - İspanya maçı CANLI İZLE | Fransa - İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024

Fransa - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Fransa ile İspanya final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FRANSA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - İspanya maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

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