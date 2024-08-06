Novak Djokovic'ten Türkiye sorusuna Hande Baladın ayrıntısıyla yanıt!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, altın madalya elde etti. İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon olan Djokovic, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye hakkında gelen bir soruya da yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Novak Djokovic'in açıklamaları şöyle:

"AKLINIZA GELEBİLECEK BÜTÜN POZİTİF DUYGULARI HİSSEDİYORUM"

Paris 2024'te altın madalya kazanan Djokobic, "Kariyerindeki tek eksik madalyayı tamamladın, nasıl hissediyorsun?" sorusunu "Çok gururlu, mutlu hissediyorum. Son sayıyı aldığım andan bu yana aklınıza gelebilecek bütün pozitif duyguları hissediyorum. Tenisteki her şeyi yaşadığımı düşünüyordum. Dün şimdiye kadar hiç hissetmediğim şeyleri hissettim. Ülkemi olimpiyat oyunlarında temsil edip altın madalya almak daha önce deneyimlediğim hiçbir şeye benzemiyordu." sözleriyle yanıtladı.

"KENDİMİ YILDIZLARIN ARASINDA GİBİ HİSSEDİYORDUM"

Yarı finalden önce yaşadığı sakatlık durumuyla ilgili de konuşan Sırp tenisçi, "Korta adım attığın anda dizim iyiydi. Ama düşününce o zaman anın içinde değildim, kendimi yıldızların arasında gibi hissediyordum. Aynı anda ağlıyordum, gülüyordum, zıplıyordum. Daha önce hiç böyle bir şey tecrübe etmemiştim. Çünkü 37 yaşında ülkemi olimpiyat oyunlarında beşinci kez temsil ederken altın madalya aldım" ifadelerini kullandı.

"ALCARAZ'IN ALTIN MADALYA KAZANMAK İÇİN ÇOK ZAMANI VAR"

Novak Djokovic, finalde karşılaştığı rakibi Alcaraz hakkındaki bir soru üzerine ise "Ona çok saygı duyuyorum. Çok iyi bir rakip. Henüz çok genç, sadece 21 yaşında. Ona da söylemiştim; daha çok zamanı var. Altın madalya kazanmak için önüne daha birçok fırsat çıkacak." ifadelerini kullandı.

"HANDE BALADIN'LA TANIŞTIM"

Djokovic, "Hiç Türkiye'de bulundun mu?" sorusunu "Türkiye'ye gittim ama yakın zamanda değil. 3 yıl önce Türkiye - Sırbistan basketbol maçını izlemek üzere İstanbul'a gitmiştim. Türkiye'yi seviyorum. En güzel ülkelerde birisi. Umarım yakın zamanda tekrardan ziyaret edebilirim. Sizin sporcularınızı da takip ediyorum. Aslında dün Hande Baladın ile tanıştım. Ona ve Türkiye Voleybol Milli Takımı'na iyi şanslar diledim" diyerek yanıtladı.