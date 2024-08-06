Haberler Paris 2024

Novak Djokovic'ten Türkiye sorusuna Hande Baladın ayrıntısıyla yanıt!

Dünyaca ünlü tenisçi Djokovic, Paris 2024'te altın madalya kazandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar hiç tatmadığı bir duyguyu yaşadığını belirten ünlü tenisçi, Türkiye ile ilgili kendisine yönetilen soruyu yanıtlarken Hande Baladın'ı unutmadı. İşte o cevap...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 16:57 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 17:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Novak Djokovic'ten Türkiye sorusuna Hande Baladın ayrıntısıyla yanıt!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic, altın madalya elde etti. İspanyol Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon olan Djokovic, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye hakkında gelen bir soruya da yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Novak Djokovic'in açıklamaları şöyle:

"AKLINIZA GELEBİLECEK BÜTÜN POZİTİF DUYGULARI HİSSEDİYORUM"

Paris 2024'te altın madalya kazanan Djokobic, "Kariyerindeki tek eksik madalyayı tamamladın, nasıl hissediyorsun?" sorusunu "Çok gururlu, mutlu hissediyorum. Son sayıyı aldığım andan bu yana aklınıza gelebilecek bütün pozitif duyguları hissediyorum. Tenisteki her şeyi yaşadığımı düşünüyordum. Dün şimdiye kadar hiç hissetmediğim şeyleri hissettim. Ülkemi olimpiyat oyunlarında temsil edip altın madalya almak daha önce deneyimlediğim hiçbir şeye benzemiyordu." sözleriyle yanıtladı.

"KENDİMİ YILDIZLARIN ARASINDA GİBİ HİSSEDİYORDUM"

Yarı finalden önce yaşadığı sakatlık durumuyla ilgili de konuşan Sırp tenisçi, "Korta adım attığın anda dizim iyiydi. Ama düşününce o zaman anın içinde değildim, kendimi yıldızların arasında gibi hissediyordum. Aynı anda ağlıyordum, gülüyordum, zıplıyordum. Daha önce hiç böyle bir şey tecrübe etmemiştim. Çünkü 37 yaşında ülkemi olimpiyat oyunlarında beşinci kez temsil ederken altın madalya aldım" ifadelerini kullandı.

"ALCARAZ'IN ALTIN MADALYA KAZANMAK İÇİN ÇOK ZAMANI VAR"

Novak Djokovic, finalde karşılaştığı rakibi Alcaraz hakkındaki bir soru üzerine ise "Ona çok saygı duyuyorum. Çok iyi bir rakip. Henüz çok genç, sadece 21 yaşında. Ona da söylemiştim; daha çok zamanı var. Altın madalya kazanmak için önüne daha birçok fırsat çıkacak." ifadelerini kullandı.

"HANDE BALADIN'LA TANIŞTIM"

Djokovic, "Hiç Türkiye'de bulundun mu?" sorusunu "Türkiye'ye gittim ama yakın zamanda değil. 3 yıl önce Türkiye - Sırbistan basketbol maçını izlemek üzere İstanbul'a gitmiştim. Türkiye'yi seviyorum. En güzel ülkelerde birisi. Umarım yakın zamanda tekrardan ziyaret edebilirim. Sizin sporcularınızı da takip ediyorum. Aslında dün Hande Baladın ile tanıştım. Ona ve Türkiye Voleybol Milli Takımı'na iyi şanslar diledim" diyerek yanıtladı.

Fenerbahçe avantaj peşinde
F.Bahçe'nin yeni orta sahası İtalya'dan!
DİĞER
EXXEN CANLI İZLE LİLLE FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ EKRANI | Lille Fenerbahçe maçı canlı yayın ile EXXEN izle linki!
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan Başkan Erdoğan'a bu kez "Instagram" saldırısı!! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...
Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık...
Filenin Sultanları'ndan şov! Yarı finaldeyiz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor Konyaspor Kasımpaşa maçına hazırlanıyor 16:56
Beşiktaş'a Gedson şoku! Beşiktaş'a Gedson şoku! 16:24
Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? 15:27
Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'ta ilk antrenmanı Emirhan Topçu'nun Beşiktaş'ta ilk antrenmanı 15:22
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! 15:05
Buruk Young Boys maçlarında cezalı! Buruk Young Boys maçlarında cezalı! 14:56
Daha Eski
Branco: İki ayrı röportajı alıp... Branco: İki ayrı röportajı alıp... 14:43
Arsenal - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Arsenal - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 14:41
Kitchee - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Kitchee - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 14:38
Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:22
Barcelona - Milan maçı saat kaçta? Barcelona - Milan maçı saat kaçta? 14:15
Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... 14:06