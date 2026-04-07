Alperen'den maç sayısı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 117- 116 mağlup etti. Milli yıldızımız bitime 11 saniye kala attığı basketle Houston Rockets'a galibiyeti getiren isim oldu. Üst üste 6. zaferini elde eden Alperen Şengün'ün takımı, NBA'de bu sezonki 49. galibiyetini elde etti. KARŞILAŞMAYI 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve 2 blokla tamamlayan milli basketbolcu 37 dakika sahada kalıp zaferi getirdi. Bu sezon harika bir performans sergileyen Alperen, kritik anlarda sorumluluk almaktan çekinmiyor. Maç sayısından sonra büyük bir sevinç yaşayan Alperen Şengün, ABD basınından da büyük bir övgü aldı. Durant 31 ve Jabari Smith ise karşılaşmayı 23 sayı ile tamamladı.