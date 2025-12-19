CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen için oylama başladı

Alperen için oylama başladı

Geçen sezon NBA All-Star'a seçilerek Türk basketbol tarihine geçen Alperen Şengün, bu yıl da Türkiye'yi All-Star sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor. Basketbolseverler, NBA'in resmi internet sitesi üzerinden her gün 1 oy kullanarak Alperen Şengün'e destek verebiliyor. 75'inci NBA All-Star maçı, 16 Şubat 2026 tarihinde Intuit Dome'da oynanacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen için oylama başladı
Geçen sezon NBA All-Star'a seçilerek Türk basketbol tarihine geçen Alperen Şengün, bu yıl da Türkiye'yi All-Star sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor. Basketbolseverler, NBA'in resmi internet sitesi üzerinden her gün 1 oy kullanarak Alperen Şengün'e destek verebiliyor. 75'inci NBA All-Star maçı, 16 Şubat 2026 tarihinde Intuit Dome'da oynanacak.
Veerman'ın sözleşmesindeki flaş detay!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
F.Bahçe golcü transferinde rota değiştirdi!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! 01:34
FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu 01:32
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 01:15
Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! 01:15
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 01:15
Okan Buruk: Hem kazandık hem de... Okan Buruk: Hem kazandık hem de... 01:15
Daha Eski
Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! 01:15
Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! 01:15
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 01:15
PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! 01:15
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... 01:15
Arda Güler için bomba takas iddiası! Arda Güler için bomba takas iddiası! 01:15