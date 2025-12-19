Alperen için oylama başladı

Geçen sezon NBA All-Star'a seçilerek Türk basketbol tarihine geçen Alperen Şengün, bu yıl da Türkiye'yi All-Star sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor. Basketbolseverler, NBA'in resmi internet sitesi üzerinden her gün 1 oy kullanarak Alperen Şengün'e destek verebiliyor. 75'inci NBA All-Star maçı, 16 Şubat 2026 tarihinde Intuit Dome'da oynanacak.
