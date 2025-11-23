CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
NBA Detroit Pistons'tan üst üste 12. galibiyet | NBA'de günün sonuçları

Detroit Pistons'tan üst üste 12. galibiyet | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Milwaukee Bucks'ı 129-116 yenerek art arda 12. galibiyetini elde etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:23
Detroit Pistons'tan üst üste 12. galibiyet | NBA'de günün sonuçları

Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Doğu Konferansı lideri Pistons, Cade Cunningham'ın 29 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansının yardımıyla galip geldi.

Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Pistons'ta Jalen Duren 19 ve Tobias Harris, 18 sayı kaydetti.

Arka arkaya 4, bu sezon 9. mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Ryan Rollins 24 ve Bobby Portis, 18 sayı attı.

CLIPPERS, HARDEN'IN 55 SAYISIYLA KAZANDI

Los Angeles Clippers, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'ı 131-116 mağlup etti.

James Harden 55 sayı, 7 asist ve Ivica Zubac 18 sayı, 9 ribauntla sezonun 5. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Harden, NBA tarihinde Kobe Bryant, LeBron James ve Stephen Curry'nin ardından 36 yaşına girdikten sonra bir maçta 55 ve üstü sayı atan 4. oyuncu oldu.

Sezonda 12, peş peşe 5. yenilgisini yaşayan ev sahibi Hornets'ta ise Kon Knueppel 26 ve Brandon Miller, 21 sayı buldu.

KINGS, NUGGETS'I GEÇTİ

Sacramento Kings, Ball Arena'da konuk olduğu Denver Nuggets'ı 128-123'lük skorla geçti.

Bu sezon 4. maçını kazanan Kings'te Russell Westbrook 21 sayı, 11 asist ve Dennis Schröder 21 sayı, 7 asist üretti.

Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 44 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 4. mağlubiyetini önleyemedi.

