Dallas Mavericks'te şok gelişme! Nico Harrison görevden alınıyor

Dallas Mavericks’te şok gelişme! Nico Harrison görevden alınıyor

Dallas Mavericks Genel Menajeri Nico Harrison’ın, salı sabahı takımın sahibi Patrick Dumont ile yapılacak toplantının ardından görevden alınması bekleniyor. Harrison, Luka Doncic takası sonrası büyük tepki toplamıştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 18:41 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 19:20
Dallas Mavericks’te şok gelişme! Nico Harrison görevden alınıyor

Dallas Mavericks Genel Menajeri Nico Harrison'ın görevine son verilmesi bekleniyor. ESPN'in haberine göre, Harrison'ın kaderi salı sabahı saat 10.00'da (TSİ 19.00) takımın sahibi Patrick Dumont ile yapılacak toplantıda netleşecek.

Harrison, özellikle Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a takas etmesinin ardından taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. 2 Şubat'ta gerçekleşen bu sürpriz takas, yalnızca birkaç ay önce takımı NBA Finalleri'ne taşıyan 25 yaşındaki beş kez All-NBA Birinci Takım seçilen yıldızın ayrılığı anlamına geliyordu.

Dallas, bu takas karşılığında Anthony Davis, Max Christie ve 2029 birinci tur draft hakkını almıştı. Ancak bu karar taraftarlar tarafından büyük bir hata olarak görülmüş, American Airlines Center önünde protestolar düzenlenmiş ve sonraki iç saha maçlarında "Fire Nico!" (Nico'yu kovun!) tezahüratları sıkça duyulmuştu.

Takım sahibi Patrick Dumont, sezonun açılışında San Antonio Spurs karşısındaki ağır yenilginin ardından ilk kez pazartesi gecesi Milwaukee Bucks maçını salondan izledi. Mavericks, o karşılaşmada son periyotta 13 sayılık farkı koruyamayarak mağlup oldu ve sezonu 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda sondan ikinci sırada sürdürüyor.

4
