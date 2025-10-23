San Antonio Spurs sezona galibiyetle başladı | NBA'de günün sonuçları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks'i 125-92 yenerek sezona galibiyetle başladı. Spurs'te Wembanyama, 40 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.

American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı mücadelesinde Victor Wembanyama, 40 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaptı. Stephon Castle 22 sayı, 6 asist ve 7 ribauntla oynarken Dylan Harper 15, Devin Vassell ise 13 sayı kaydetti.

Dallas Mavericks'de Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt ve Cooper Flagg 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken P.J. Washington ise 17 sayılık performans gösterdi.

RAPTORS, SEZON AÇILIŞINDA TAKIM SAYI REKORUNU KIRDI

Toronto Raptors, sezon açılışında Atlanta Hawks'ı 138-118 yenerek kulüp tarihinin en yüksek skorunu kaydetti

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, Raptors'da RJ Barrett 25 sayı ve 8 ribauntla Scottie Barnes, 22 sayı ve 9 asistle oynadı. Gradey Dick 21, Brandon Ingram ise 16 sayı ve 9 ribauntla takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi Hawks'da Jalen Johnson ve Trae Young, 22'şer sayı kaydetti. Kristaps Porziņgis 20, Onyeka Okongwu 18 ve Zaccharie Risacher ise 16 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

New York Knicks - Cleveland Cavaliers: 119-111

Charlotte Hornets - Brooklyn Nets: 136-117

Orlando Magic - Miami Heat: 125-121

Toronto Raptors - Atlanta Hawks: 138-118

Boston Celtics- Philadelphia 76ers: 116-117

Chicago Bulls - Detroit Pistons: 115-111

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 128-122

Milwaukee Bucks - Washington Wizards: 133-120

Utah Jazz - Los Angeles Clippers: 129-108

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs: 92-125

Phoenix Suns - Sacramento Kings: 120-116

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers: 118-114

