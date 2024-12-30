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Haberler NBA Houston Rockets 100-104 Miami Heat (MAÇ SONUCU ÖZET) Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

Houston Rockets 100-104 Miami Heat (MAÇ SONUCU ÖZET) Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Miami Heat'e 104-100 yenildi. | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 10:33
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Houston Rockets 100-104 Miami Heat (MAÇ SONUCU ÖZET) Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Heat'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 35 dakika süre alarak "double-double" yapan Alperen, 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 21 galibiyet, 11 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Rockets'ta Dillon Brooks 22 ve Jalen Green, 19 sayı kaydetti.

Sezonun 16. galibiyetini alan Heat'te ise Tyler Herro 27 ve Nikola Jovic, 18 sayı buldu.

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Memphis Grizzlies'i 130-106 yenerek peş peşe 11, bu sezon 26. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi takımda Shai Gilgeous-Alexander 35 ve Ajay Mitchell, 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Desmond Bane'in 22 ve Jay Huff'ın 17 sayısı, Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te sezonun 11. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-101

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 107-136

Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-123

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 130-106

Houston Rockets-Miami Heat: 100-104

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 112-110

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