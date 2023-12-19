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LOS ANGELES CLIPPERS 151-127 INDIANA PACERS (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberleri... NBA'de Los Angeles Clippers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 151-127 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:36
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LOS ANGELES CLIPPERS 151-127 INDIANA PACERS (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'e oynanan 11 maçla devam edildi.

Clippers, all-star oyuncusu James Harden'ın 35 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk muhteşem bir performans sergilediği maçta Pacers'ı 24 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 2 ribaunt, Paul George 27 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Norman Powell 19, Ivica Zubac 18 sayı, 16 ribauntla oynadı.

Pacers'ta Bennedict Mathurin 34 sayı, 6 ribaunt, Isaiah Jackson 15 sayı, Obi Toppin ve Buddy Hield 14'er sayıyla maçı tamamladı.

ALPEREN'Lİ ROCKETS, UZATMADA KAYBETTİ

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, normal süresi 122-122 biten maçta Cleveland Cavaliers'a uzatmada 135-130 mağlup oldu.

Normal sürede son topu kaçıran Alperen Şengün, 24 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Fred VanVleet 27 sayı, 17 asistle "double double" yaparken, Dillon Brooks 16 sayı üretti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 37 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Sam Merrill 19, Max Strus 17 sayı kaydetti.

LEBRON JAMES'İN "TRİPLE DOUBLE"I LAKERS'A YETMEDİ

Los Angeles Lakers, sahasında New York Knicks'e 114-109 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Knicks'te Jalen Brunson 29 sayıyla en skorer isim olurken, Julius Randle 27 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers'ta ise LeBron James'in 25 sayı, 11'er ribaunt ve 11 asistlik "triple double"ı ile Anthony Davis'in 32 sayı, 14 ribauntluk "double double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Sonuçlar;

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 127-151

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 135-130 (uzatmada)

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 104-108

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 130-124

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-99

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 108-112

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 116-97

Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 130-104

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 125-108

Sacramento Kings-Washington Wizards: 143-131

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 109-114

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