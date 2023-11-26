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Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder'ın serisini bitirdi | NBA'de gecenin sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 127-123 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:59
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Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder'ın serisini bitirdi | NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. 76ers, Joel Embiid'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptığı maçta Thunder'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Tobias Harris ise 16 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Thunder'da Chet Holmgren 33 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist, Shai Gilgeous-Alexander ise 31 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.

ÖMER FARUK'UN TAKIMI JAZZ KAZANDI

Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in ilk 5'te başladığı karşılaşmada New Orleans Pelicans'ı 105-100 yendi.

Ömer Faruk, 6 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı verirken, Collin Sexton 16 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist, Keyonte George ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 26 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Jordan Hawkins'in 25 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı kazanmaya yetmedi.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 123-127

Brooklyn Nets-Miami Heat: 112-97

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 108-136

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 115-121

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 105-100

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 107-88

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