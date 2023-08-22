76ers'ın sahibi Josh Harris, James Harden krizine el attı

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ta James Harden'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Harden, yaz başında LA Clippers'a takas edilmek istediğini dile getirmişti.

HARRIS: ONU KALMAYA İKNA ETMEYİ ÇOK İSTERİM

Sixers'ın sahibi Josh Harris, Harden'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Harris, "James'e saygı duyuyorum. Ama aynı zamanda şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın neleri geri alabileceğini de düşünmem gerekiyor. Onu kalmaya ikna etmeyi çok isterim. Lakin istediği şeyin bu olmadığını anlıyorum. Sonuç ne olursa olsun, herkes adına olumlu olacak şekilde çözmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.