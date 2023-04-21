Haberler NBA Philadelphia 76ers yarı finale bir maç uzakta!

Philadelphia 76ers yarı finale bir maç uzakta!

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. Brooklyn Nets'i 102-97 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 11:17
Philadelphia 76ers yarı finale bir maç uzakta!

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, 2-0 önde olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 3. maçında Nets ile deplasmanda karşılaştı.

Oyuncular arasında zaman zaman gerginliğin arttığı ve 76ers'tan James Harden'ın, Nets'ten de Nic Claxton'ın oyundan atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı.

76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Harden 21 sayı, 5 ribaunt ve Joel Embiid 14 sayı, 10 ribauntla oynadı. Nets'te Mikal Bridges 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Spencer Dinwiddie 20 sayı, 7 asistle karşılaşmayı tamamladı.

SON ŞAMPİYON WARRIORS SERİDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Golden State Warriors, 2-0 geride olduğu Batı Konferansı ilk turunda karşılaştığı Sacramento Kings'i 114-97 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Ev sahibi Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry 36 sayı, 6 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Andrew Wiggins 20 sayı, 7 ribaunt, Kevon Looney de 4 sayı, 20 ribaunt, 9 asistlik katkıda bulundu. Kings cephesinde De'Aaron Fox 26 sayı, dokuzar ribaunt ve 9 asist; Domantas Sabonis ise 15 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.

SUNS SAHA AVANTAJINI GERİ ALDI

Los Angeles Clippers deplasmanından 129-124 galip ayrılan Phoenix Suns, Batı Konferansı ilk tur serisinde 2-1 öne geçti. Suns'ı galibiyete, 45 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Devin Booker ve 28 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreten Kevin Durant taşıdı.

Kawhi Leonard'dan yoksun sahaya çıkan Clippers'ta Norman Powell'ın 42 sayı, 5 ribaunt ve Russell Westbrook'un 30 sayı, 12 asist, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

DİĞER
49 yaşındaki şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü! Güllü yeni klibi için 20 kilo verdi!
5 yılı devirdiler! Seray Sever 10 yaş küçük eşiyle aşka geldi! “Seni sonsuz seviyorum” İkizlerinin babasıyla sarmaş dolaş pozları...
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NBA'de yılın başantrenörü Mike Brown oldu
NBA'de sezonun başantrenörü ödülü sahibini buldu!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı başvuru
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş Flaş detay! 20 gün önce Pedro için yazı gelmiş 11:58
76ers yarı finale bir maç uzakta! 76ers yarı finale bir maç uzakta! 11:17
Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu Karagümrük maçında oynayacak mı? Belli oldu 11:07
Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları 10:25
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! 10:11
Yönetimden o ismin alınmasını istedi! Yönetimden o ismin alınmasını istedi! 10:02
Daha Eski
Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı Kartal'da sürpriz gelişme! Talibi çıktı 09:36
Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" Maç sonu olay sözler! "Hakem faciası" 09:16
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? 01:13
Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... 01:13
Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber 01:13
Fırtına Sivas'ta kayıp! Fırtına Sivas'ta kayıp! 01:13