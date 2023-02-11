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2023 NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik!

Son dakika haberleri... 2023 NBA All Star kadrosunda, yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 değişiklik yapıldı. Anthony Edwards, De'Aaron Fox, Pascal Siakam, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant ve Zion Williamson'ın yerine kadroya dahil edildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 09:38
2023 NBA All-Star maçı kadrosunda 3 değişiklik!

Anthony Edwards, De'Aaron Fox, Pascal Siakam, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant ve Zion Williamson'ın yerine Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı kadrosuna dahil edildi.

NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Minnesota Timberwolves'tan Edwards ve Sacramento Kings'ten Fox kariyerlerinde ilk kez all-star seçildi. Toronto Raptors'tan Siakam ise 2. defa bu onuru yaşadı.

Daha önce yedek kadroya seçilen Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) ve Ja Morant (Memphis Grizzlies) ise Curry (Golden State Warriors), Durant (Phoenix Suns), Williamson'ın (New Orleans Pelicans) yerine ilk 5'te sahaya çıkacak.

72. NBA All-Star maçı, 20 Şubat'ta TSİ sabaha karşı ABD'nin Salt Lake City kentinde oynanacak. Oylama sonucu takımlara kaptanlık yapma hakkı kazanan LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, karşılaşma öncesi oyuncu havuzundan yapacakları seçimlerle takımlarını oluşturacak.

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