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NBA HABERLERİ | Boston Celtics seriye bağladı!

Son dakika haberleri... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligdeki son 6 maçını galibiyetle tamamlayan Boston Celtics, Oklahoma City'yi de mağlup ederek serisini 7 maça çıkardı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 08:49
NBA HABERLERİ | Boston Celtics seriye bağladı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 7 maçla devam etti.

Son zamanların en formda takımı Boston Celtics, sahasında Oklahoma City Thunder'ı ağırladı. Celtics, TD Garden'daki mücadeleden 126-122 galip ayrıldı ve üst üste 7. galibiyetini aldı.

3. çeyrekte nbir ara 15 sayı kadar geriye düşen Celtics, son çeyrekte 37-26'lık üstünlük kurarak kazandı. Jayson Tatum 27 sayı ve 10 ribaund, Jaylen Brown 26 sayı, Al Horford ise 12 sayı ve 11 ribaund ile oynadı. Marcus Smart 8 asist ve 5 ribaund, kenardan gelen Payton Pritchard ise 10 sayı ile oynadı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı, Lu Dort 21 sayı ve Aleksej Pokusevski 16 sayı ve 14 ribaund ile mücadele etti.

Gecenin diğer maçlarından sonuçlar:

Toronto Raptors 115-11 Detroit Pistons
Charlotte Hornets 112-105 Orlando Magic
Phoenix Suns 112-113 Miami Heat
Los Angeles Clippers 122-106 Houston Rockets
Atlanta Hawks 121-106 Milwaukee Bucks
Golden State Warriors 132-95 San Antonio Spurs

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