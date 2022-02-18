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Charlotte Hornets - Miami Heat: 107-111 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ömer Faruk Yurtseven'den 10 sayılık katkı

Miami Heat forması giyen temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven, takımının Charlotte Hornets'ı iki uzatmada 111-107 mağlup etti. Ömer Faruk Yurtseven zorlu karşılaşmada 10 sayı 6 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 13:21
Charlotte Hornets - Miami Heat: 107-111 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ömer Faruk Yurtseven'den 10 sayılık katkı

NBA'de milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Charlotte Hornets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Heat, iki kez uzatmaya giden maçta rakibi karşısında sahadan 107-111 galip ayrılmayı başardı

Bu sonuçla Heat, 59. maçında 38. kez kazanırken Hornets da 60. maçında 31. mağlubiyetini aldı.

Heat'te Kyle Lowry 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asist ile maçın yıldızı oldu. Duncan Robinson 21 sayı, 4 ribaund ve 5 asist ile mücadele etti. Bam Adebayo 15 sayı, 13 ribaund ve 5 asist ile double-double yaparken Jimmy Butler, 15 sayı, 10 ribaund ve 8 asist ile triple-double'a yaklaştı. P.J. Tucker da 15 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.

Kenardan gelerek 14 dakika oyunda kalan Ömer Faruk Yurtseven ise 5/6 ikilik atış isabet oranı ile 10 sayı, 6 ribaund ve 1 asist ile maçı tamamladı ve kısa sürede bir kez daha etkili oldu.

Hornets kanadında Miles Bridges 29 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı. Montrezl Harrell 24 sayı ve 8 ribaund ile oynarken P.J. Washington, 15 sayı ve 14 ribuand ile double-double yaptı. Kelly Oubre'nin 15 sayı ve 4 ribaund ürettiği maçta LaMelo Ball, 14 sayı, 10 ribuand ve 14 asist ile triple-double yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets-Miami Heat: 107-111 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 103-117

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 118-125

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 120-123

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 142-111

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