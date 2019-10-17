Loul Deng Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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formasıyla emekliye ayrıldı

Loul Deng Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı

Amerikan 'nin () emektar oyuncularından asıllı Britanyalı basketbolcu , formasıyla emekliye ayrıldı.

'in emektar oyuncularından , ile bir günlük özel sözleşme imzalamasının ardından basketbola veda etti

Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, son olarak formasını giyen Deng'in, kariyerinin 9 sezonunu geçirdiği Bulls formasıyla emekliye ayrılması amacıyla oyuncuyla bir günlük özel kontrat yapıldığı belirtildi.

Kontratın ardından resmen emekliye ayrılan 34 yaşındaki oyuncunun kulübe büyük katkı sağladığını belirten Chicago Bulls Başkanı Michael Reinsdorf, "Luol, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrılmayı tercih ettiği için çok mutluyuz. Kulübümüzde 9 yıl boyunca gösterdiği performansla, tüm gençlere örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'de 15 sezon boyunca forma giyen Luol Deng, 2004'te draft edildiği Bulls formasıyla gösterdiği üstün performansla iki kez All-Star seçilmişti. Bulls'un ardından , , ve son olarak Minnesota Timberwolves forması giyen , tüm kariyeri boyunca 14,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamasıyla oynadı.

  1. 17.10.2019
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