Loul Deng Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) emektar oyuncularından Güney Sudan asıllı Britanyalı basketbolcu Luol Deng, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı.
Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, son olarak Minnesota Timberwolves formasını giyen Deng'in, kariyerinin 9 sezonunu geçirdiği Bulls formasıyla emekliye ayrılması amacıyla oyuncuyla bir günlük özel kontrat yapıldığı belirtildi.
Kontratın ardından resmen emekliye ayrılan 34 yaşındaki oyuncunun kulübe büyük katkı sağladığını belirten Chicago Bulls Başkanı Michael Reinsdorf, "Luol, Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrılmayı tercih ettiği için çok mutluyuz. Kulübümüzde 9 yıl boyunca gösterdiği performansla, tüm gençlere örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.
NBA'de 15 sezon boyunca forma giyen Luol Deng, 2004'te draft edildiği Bulls formasıyla gösterdiği üstün performansla iki kez All-Star seçilmişti. Bulls'un ardından Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers ve son olarak Minnesota Timberwolves forması giyen Loul Deng, tüm kariyeri boyunca 14,8 sayı, 6,1 ribaunt ve 2,3 top çalma ortalamasıyla oynadı.
- 17.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
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Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Loul Deng Chicago Bulls formasıyla emekliye ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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