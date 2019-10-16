Fenerbahçeli eski yıldıza rekor teklif! Bogdanovic çılgınlığı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçeli eski yıldıza rekor teklif! Bogdanovic çılgınlığı

Fenerbahçeli eski yıldıza rekor teklif! Bogdanovic çılgınlığı

Fenerbahçeli eski yıldıza rekor teklif! Bogdanovic çılgınlığı

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen ve gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan 'e rekor bir sözleşme teklifi yaptı. The Sacramento Bee’den Jason Anderson’ın haberine göre Sacramento Kings, Bogdan Bogdanovic’e dört yıllık, 50 milyon doların üzerinde bir maksimum kontrat teklifinde bulundu.

Karar vermeden önce düşünmek istediğini söyleyen Bogdanovic, Sacramento'da kalmayı tercih edeceğini belirtti ancak bu yaz sınırlı serbest kalırsa daha yüklü teklifler de alabilecek:

"Kalmak isterim. Herkes Sacramento'yu çok sevdiğimi biliyor. Herkes burada olmayı çok seviyor. Harika bir ekip var. Şu an mutluyum ve bütün bu süreçte de hep mutluydum ama hiçbir şey için acele etmek istemiyorum."

Kings, daha önce Bogdanovic'in yanı sıra Buddy Hield ile de yeni sözleşme için görüşmelerde bulunmuştu. 21 Ekim tarihine kadar Hield ile, 30 Haziran tarihine kadar da Bogdanovic ile sözleşme imzalama hakkı bulunan Kings, bu süreçte bu oyuncularla sözleşme imzalamazsa iki oyuncu da gelecek yaz sınırlı serbest olacak.

Takımın çekirdeğinin önemli parçaları olarak görülen Bogdanovic ve Hield'ı bırakmak istemiyor Kings ancak öte yandan De'Aaron Fox ve Marvin Bagley'in 2020 ve 2021 yazlarında sözleşme imzalayabilecek olmaları nedeniyle maaş bütçesinde de büyük fedakarlıklar yapmak istemiyorlar.

Önceki hafta The Bee ile bir röportaj gerçekleştiren Hield, 21 Ekim'e kadar takımla sözleşme imzalamak istediğini söylemişti. Bogdanovic ise dört yıllık 51.4 milyon dolar değerinde bir kontrat alabilir takımından ancak serbest kalması durumunda bu miktar daha da artabilir.

Kings'in kendisine maksimum teklifi yapıp yapmadığı sorulduğunda Bogdanovic "Evet yaptılar ama bekleyip göreceğiz. Belki yarın imzalarız. Belki bir ay içerisinde imzalarız. Kim bilir? Göreceğiz" dedi.

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 15:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçeli eski yıldıza rekor teklif! Bogdanovic çılgınlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN