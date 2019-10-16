Galatasaray Lulea'yı farklı geçti
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yı 74-55 yendi. Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Romanya ekibi ACS Sepsi ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya Hartley'in sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikayı 16-10 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Lulea BBK karşısında hızlı hücumlardan skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 29-17 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte İsveç temsilcisi savunmada etkili olarak oyuna dengeyi getirmeye çalışsa da kısa oyuncularıyla basketler bularak farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, soyunma odasına 40-26 üstün girdi.
Devre arasından oldukça etkili dönen Galatasaray, savunmada Lulea BBK'ya kolay basket şansı tanımazken 27. dakikayı 26 sayı (57-31) farkla önde geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna da 59-36 önde gitti.
Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 35. dakikayı 31 sayılık (71-40) avantajla üstün tamamladı. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 74-55 kazandı.
- 17.10.2019
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emir oyun çok güzel
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