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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Lulea'yı farklı geçti

Galatasaray Lulea'yı farklı geçti

Basketbolda E Grubu ilk hafta maçında , temsilcisi Lulea 'yı yendi. Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Romanya ekibi ACS Sepsi ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya Hartley'in sayılarıyla yakaladığı 8-0'lık seriyle başlayan , 6. dakikayı 16-10 önde geçti. Arka arkaya top kayıpları yapan Lulea karşısında hızlı hücumlardan skor üreten sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 29-17 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte temsilcisi savunmada etkili olarak oyuna dengeyi getirmeye çalışsa da kısa oyuncularıyla basketler bularak farkın kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, soyunma odasına 40-26 üstün girdi.

Devre arasından oldukça etkili dönen Galatasaray, savunmada Lulea BBK'ya kolay basket şansı tanımazken 27. dakikayı 26 sayı (57-31) farkla önde geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna da 59-36 önde gitti.

Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, 35. dakikayı 31 sayılık (71-40) avantajla üstün tamamladı. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı kazandı.


  1. 17.10.2019
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