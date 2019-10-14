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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Basketbolda Euroleague ve Eurocup'ın ardından bir diğer organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla perde açılacak.

Sekizer takımlı 4 grupta toplam 32 ekibin mücadele edeceği turnuvaya bu sezon 4 Türk kulübü katılıyor. A Grubu'nda mücadele edecek olan , ilk maçına yarın saat 19.45'te deplasmanda temsilcisi karşısında çıkacak. Gaziantep ise sezonun ilk maçında yarın sahasında temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek. ise D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.45'te deplasmanda PAOK ile mücadele edecek. B Grubu'nda yer alan TEKSÜT Bandırma ise ilk maçında Çarşamba günü İsrail temsilcisi 'i saat 19.30'da kendi evinde ağırlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın fikstürü şu şekilde:

15 EKİM SALI
19.00 Gaziantep Basketbol - Peristeri
19.00 VEF Riga - KK Mornar
19.00 Neptunas - Brindisi
19.30 PAOK - Beşiktaş Sompo Sigorta
19.45 Hapoel Holon - Türk Telekom
21.00 Rasta Vechta - Anwil Wloclawek
21.00 Strasbourg - Oostende
21.30 Tenerife - Nizhny Novgorod

16 EKİM ÇARŞAMBA
19.30 CEZ Nymburk - Bamberg
19.30 AEK - Pau Orthez
19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem
21.00 Dijon - Falco Szombathely
21.00 Telekom Baskets Bonn - Zaragoza
21.30 Manresa - Torun
21.30 Dinamo Sassari - Lietkabelis
21.30 San Pablo Burgos - Antwerp Giants

  1. 14.10.2019
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