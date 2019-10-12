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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Basketbol maçında barış pınarı harekatına destek

Basketbol maçında barış pınarı harekatına destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (), Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ’de oynanan Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı maçında destek mesajı verildi.

Maç öncesi seremoniye "Barış Pınarı harekâtında kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartla çıkan iki takım oyuncuları seyircilerden büyük alkış aldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçtan önce her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Maça gelen taraftarlar bayrakları sallayarak güzel görüntüler oluşturdu.

  1. 12.10.2019
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