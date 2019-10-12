Basketbol maçında barış pınarı harekatına destek
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye Basketbol Ligin’de oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Bandırma Kırmızı maçında destek mesajı verildi.
Maç öncesi seremoniye "Barış Pınarı harekâtında kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankartla çıkan iki takım oyuncuları seyircilerden büyük alkış aldı. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçtan önce her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Maça gelen taraftarlar bayrakları sallayarak güzel görüntüler oluşturdu.
- 12.10.2019
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Basketbol maçında barış pınarı harekatına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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