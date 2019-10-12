THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
THY Euroleague'de, ikinci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcusu Vasilije Micic bu haftanın en değerli ismi seçildi.
THY Euroleague'de ikinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalar sonunda 106-105 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyette büyük rol oynayan Sırp basketbolcu Vasilije Micic, haftanın MVP'si seçildi.
Micic, mücadeleyi 23 sayı, 13 asist, 4 top çalma ve 3 ribaund ile tamamladı. 25 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı. Sırp basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.
- 12.10.2019
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Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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