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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Euroleague'de ikinci haftanın 'si

THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic

Euroleague'de, ikinci haftanın en değerli oyuncusu () belli oldu. forması giyen Sırp basketbolcusu bu haftanın en değerli ismi seçildi.

Euroleague'de ikinci haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. 'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalar sonunda 106-105 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyette büyük rol oynayan Sırp basketbolcu , haftanın 'si seçildi.

Micic, mücadeleyi 23 sayı, 13 asist, 4 top çalma ve 3 ribaund ile tamamladı. 25 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı. Sırp basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.

  1. 12.10.2019
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