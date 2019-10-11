Anadolu Efes uzatmalarda kazandı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Anadolu Efes uzatmalarda kazandı

uzatmalarda kazandı

Anadolu Efes uzatmalarda kazandı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 2. haftasında , normal süresi 95-95 sona eren maçta temsilcisi 'i uzatmalarda 106-105 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Konuk ekip ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya hücum ribauntları ve üst üste bulduğu dış atış isabetleriyle başlayan , 7. dakikayı 20-16 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde Larkin'in performansının yanı sıra topu iyi paylaşarak rakibine karşılık veren , 9. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği müsabakanın ilk periyodunu lacivert-beyazlılar, Dunston'ın pota altından kaydettiği basketle 27-25 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı hızlı hücumlarla başladı. Dengede giden karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olmaya devam eden temsilcisi, 15. dakikayı 36-34 önde bitirdi. Savunmada ritmini bir türlü bulamayan Anadolu Efes, buna rağmen kısa oyuncularıyla skor üretti. Lacivert-beyazlılar, devreyi 43-40 önde kapattı.

İkinci yarının ilk dakikalarında Anadolu Efes'in Larkin ve Micic'le kaydettiği üç sayılık basketlere ALBA Berlin, Sikma ile yanıt verirken 24. dakika 52-52 geçildi. Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü çeyrekte iki ekip de periyodun son anlarında boyalı alanı etkili kullandı. Çekişmeli geçen maçta konuk ekip, Cavanaugh'un dış atış isabetiyle final periyoduna 72-69 üstün girdi.

Anadolu Efes, son çeyreğe iyi başlamadı. Ev sahibi ekip, yapılan top kayıplarıyla da ritmini kaybetti. Siva, Nnoko ve Mattisseck ile üst üste sayılar bulan ALBA Berlin, 35. dakikayı 86-80 üstün geçti. Taraftarının da desteğini arkasına alarak oyunun iki yönünde toparlanan lacivert-beyazlılar, bulduğu kritik basketlerle maçtan kopmadı. Anadolu Efes, Dunston'ın pota altı sayılarıyla 37. dakikada öne geçti: 87-86. Giffey ve Giedraitis'le skor üstünlüğünü yeniden eline alan (90-93) rakibine Micic'in son anlarda savunmada ve hücumda ortaya koyduğu performansla karşılık veren ev sahibi takım, 39. dakikayı 95-93 önde tamamladı. Konuk ekip, Siva'nın serbest atış isabetleriyle bitime 54 saniye kala eşitliği sağladı: 95-95. Kalan sürede iki ekip de son hücumlarında skor üretemedi ve maçın normal süresi 95-95 beraberlikle sona erdi.

Uzatma dakikalarına 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 43. dakikayı 104-101 önde geçti. Serbest atış isabetleriyle oyuna tutunan ALBA Berlin, uzatmaların son 26 saniyesinde farkı 1 sayıya indirdi: 106-105. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 106-105 kazandı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde normal sezonun 3. haftasında 18 Ekim Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

LARKIN PARKELERE DÖNDÜ

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, ALBA Berlin karşısında bu sezon ilk maçına çıktı.

Sakatlığı sebebiyle formasından bir süredir uzak kalan 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 30 dakika 6 saniye süre alırken 26 sayı, 5 asist kaydetti.

Larkin, geçen sezon Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde finale yükselmesinde ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmasında büyük pay sahibi olmuştu.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Anadolu Efes-ALBA Berlin mücadelesinde, ilk çeyreğin bitimiyle salonda sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti.

Anonsörün duyurusunun ardından lacivert-beyazlı bir taraftar, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Teklifin kabulüyle, salondaki diğer taraftarlar çifti alkışlarıyla kutladı.

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 23:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Anadolu Efes uzatmalarda kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN