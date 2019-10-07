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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ı farklı geçti

Anadolu Efes Beşiktaş'ı farklı geçti

'nin 2. haftasında , deplasmanda 'yı 80-68 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, ligde ilk yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlı takım ise 2. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya McKissic'in iç ve dış atışlardan ürettiği sayılarla 7-0'lık seriyle başlayan , pota altından basketler bulan karşısında 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. McKissic'in potaya giderek arka arkaya kaydettiği sayılarla 9. dakikada farkı çift hanelere çıkartan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.

Boyalı alanı iyi savunan Beşiktaş Sompo Sigorta, Adoo'nun kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı 7 sayıya (38-31) taşıdı. Hücumlardan boş dönen siyah-beyazlı ekip karşısında Peters ve Singleton'un üç sayılık basketleriyle farkı kapatan Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 22 saniye kala ilk kez öne geçti: 40-41. Periyodun son hücumunda Gotcher'in üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 43-41 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 3,5 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ve 10-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 8 sayıya (43-51) taşıdı. Moda dönüşü çabuk toparlanan ve hücumda ritmini arttıran Beşiktaş Sompo Sigorta, 26. dakikada pota altından bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya düşürdü: 50-51. Çeyreğin kalan bölümünde Peters'in etkili oyunuyla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 60-54 üstün girdi.

Son çeyreğe rakip yarı sahada pres yaparak başlayan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 54-68. Çeyreğin son bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Micic'in sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 80-68 galip ayrıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncuları ile da takip etti.

  1. 07.10.2019
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