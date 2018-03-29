ManU'dan sonra G.Saray: İşte sıralama!..
İspanyol spor araştırma ve analiz firması Deportes&Finanzas'ın Şubat 2018 sosyal medya raporu açıklandı!
Futbol kulüplerinin instagram, facebook ve twitter hesaplarının analizini yapan firma, Şubat 2018 raporunu yayınladı.
Raporlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pek çok dünya devi kulübü geride bıraktığı hatta bazılarına fark attığı dikkat çekti.
Raporda Şubat 2018'de instagram'da yaklaşık 23 milyon 57 bin etkileşim alan Galatasaray listede 4. sırada yer aldı. 19 milyon 173 bin etkileşimle Beşiktaş 7. sırada, Fenerbahçe ise 17 milyon 673 bin etkileşimle 8. sırada kendisine yer buldu.
Açıklanan facebook raporunda ise Beşiktaş 11. sırada, Galatasaray 12. sırada, Fenerbahçe ise 17. sırada...
D&F'nin twitter raporunda ise Galatasaray, Şubat ayı boyunca 2 milyon 548 bin etkileşimle 4. sıraya yerleşti. Beşiktaş, 2 milyon 291 bin etkileşimle 7. sırada, Fenerbahçe de 915 bin etkileşimle listede 14. sırada yer aldı.
aspor.com.tr / Dış Haberler
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:54
-
Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
-
Galatasaray'a dava açtı!
Toplam 1
Yorum
austin şu dönemde yapılan bu davalar kayıtlara geçti.unutulmayacak tabii ki.
-
İşte Çalımbay'ın zafer planı: Gomis-Rodrigues...
Toplam 3
Yorum
UA1905 Bjk ye yat GALATASARAYIMIZA önlem al tuttuğun takım bjk ye niye önlem almadın
ManU'dan sonra G.Saray: İşte sıralama!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.