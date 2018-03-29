ManU'dan sonra G.Saray: İşte sıralama!..

Futbol kulüplerinin instagram, facebook ve twitter hesaplarının analizini yapan firma, Şubat 2018 raporunu yayınladı.



Raporlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pek çok dünya devi kulübü geride bıraktığı hatta bazılarına fark attığı dikkat çekti.



Raporda Şubat 2018'de instagram'da yaklaşık 23 milyon 57 bin etkileşim alan Galatasaray listede 4. sırada yer aldı. 19 milyon 173 bin etkileşimle Beşiktaş 7. sırada, Fenerbahçe ise 17 milyon 673 bin etkileşimle 8. sırada kendisine yer buldu.









Açıklanan facebook raporunda ise Beşiktaş 11. sırada, Galatasaray 12. sırada, Fenerbahçe ise 17. sırada...









D&F'nin twitter raporunda ise Galatasaray, Şubat ayı boyunca 2 milyon 548 bin etkileşimle 4. sıraya yerleşti. Beşiktaş, 2 milyon 291 bin etkileşimle 7. sırada, Fenerbahçe de 915 bin etkileşimle listede 14. sırada yer aldı.









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