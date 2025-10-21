El Turco dünyayı salladı

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışı 3. tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3'üncü kürsünün en üst basamağında yer aldı. WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında ikinci ana yarış, Jerez de la Frontera kentindeki 4.423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Red Bull sporcusu, ROKiT BMW takımıyla 10. sıradan başladığı sezonun 20 turluk son ana yarışında damalı bayrağı 3. sırada geçti. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, 2025 dünya şampiyonu olmayı da başararak Superbike'ta 3 kez dünya şampiyonluğu olan ilk Türk sporcu ünvanını da aldı.

TÜRK BAYRAĞI İLE ZAFER TURU

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nı genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi. İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayırılan seyirci tribünlerinden Toprak'ı destekledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da öğrencisi Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk yarışını ana ekrandan izledi. Şampiyonluğun gelmesinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuğlu ve diğer takım arkadaşlarının etrafını sardıkları yerde kutlama için altın renkli tulumunu giydi ve podyuma doğru alkışlarla ilerledi. Toprak, podyuma giderken lastik yakma şovu da yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

KARİYERİNDE 78 KEZ BİRİNCİ OLDU

Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 258 yarışta mücadele eden Toprak, 173 kez ilk 3'te yer alarak Türkiye'yi podyumda temsil etti. Kariyerinde 78 kez İstiklal Marşı'nı motosiklet tutkunlarına zirvede dinletmeyi başaran Toprak, 61 kez ikinci, 34 kez de üçüncü oldu. Ay-yıldızlı şampiyon, 2025 sezonunda ise 21 galibiyet, 9 ikincilik ve 20 tur en iyi zamanlama başarısı gösterdi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 8. yılına giren Toprak, 2024'te bir sezonda üst üste 13 galibiyet alarak bu alanda rekor kırdı. Toprak, 2021 ve 2024 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022 ve 2023 sezonlarını dünya ikincisi tamamladı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nı genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi

KURTULMUŞ: GURURLA DALGALANDIRDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Razgatlıoğlu'nu tebrik etti: "Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonluğu'nu kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandırdı. Kendisini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Razgatlıoğlu'nu tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum."

DURAN: BİZLERİ GURURLANDIRDI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha azmin, inancın ve başarının adı oldu. 2025 Dünya Superbike'ta şampiyon olarak 3. kez dünya şampiyonu olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Bizleri gururlandıran milli motosikletçimize yeni zaferler diliyorum."

ÜLKEME ARMAĞAN EDİYORUM

İspanya'da gerçekleştirilen sezonun son yarışının ardından şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, konuştu. Razgatlıoğlu, "Gerçekten inanılmaz bir duygu. Tabii ki de ilk şampiyonluğumda hissettiğim duygular gibi değil. İlk şampiyon olduğumdaki hissiyat bambaşka ama bu 3. şampiyonluk da herkesin hayalinde olan, herkesin hayalini kurduğu bir dünya şampiyonluğu" dedi. Bütün ekibine ve kendisini destekleyenlere teşekkür eden milli sporcu, şunları kaydetti: "Bu dünya şampiyonluğunu da ülkeme armağan ediyorum çünkü biz bunu başardık. Şu an artık dünya şampiyonuyuz. Tek başına kazanılan bir şampiyonluk değil bu. Destekler çok önemli destekleriniz bana her zaman güç kattı. Tabii ki de takım çalışmasıydı, siz beni ekranlarda tek başıma görüyorsunuz ama arkada büyük bir aile var. Biz beraber başardık, birlikte kazandık artık dünya şampiyonuyuz."

BULEGA 3-4 KEZ ÖZÜR DİLEDİ

Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu yarış dışında kalmasıyla ilgili olarak da şunları dile getirdi: "Yarış sonunda 3-4 kez özür diledi ve gerçek şampiyon olduğumu söyledi. Bu tarz durumlarda sakin kalmak her zaman çok daha iyidir. Zaten kendisi çok iyi biliyor nasıl bir hata yaptığını. Ama hatasını bilip de özür dilemek de önemliydi. Bizi desteklemeye gelen Türk vatandaşlara da çok teşekkür ediyorum, onlar da gerekeni yaptı, benim bir şey söylememe gerek kalmadı."