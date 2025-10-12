Estoril'de Toprak ikinci sırada! Zafer Bulega'nın oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril etabında hafta sonunun ikinci ve son yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu. Güneşli hava koşullarında koşulan yarışın galibi, Ducati sürücüsü Nicolo Bulega oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, startta temkinli bir kalkış yaparak beşinciliğe kadar geriledi. Bu esnada Bulega liderliği ele geçirirken, Andrea Locatelli ikinci, Andrea Iannone ise üçüncü sırada yer aldı.

İlk turun ardından Toprak vites yükseltti. Kısa sürede üç rakibini geride bırakarak Bulega'nın arkasına yerleşti. İkili arasındaki fark 1.4 saniyeye kadar indi ancak Toprak, kalan turlarda farkı kapatmayı başaramadı.

Yarışın orta bölümünde Michael Rinaldi, Iker Lecuona ve Tarran Mackenzie yaşadıkları kazalarla yarışa veda etti.

Son turlarda liderliğini koruyan Nicolo Bulega damalı bayrağı ilk sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu ikinci olurken, Alvaro Bautista podyumun son basamağında yer aldı.

Yarışın ilk 10 sıralaması şu şekilde oluştu:

4. Alex Lowes

5. Andrea Locatelli

6. Xavi Vierge

7. Remy Gardner

8. Axel Bassani

9. Jonathan Rea

10. Michael van der Mark

Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu ise mücadeleyi 14. sırada tamamladı.