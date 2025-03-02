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Haberler Motor Sporları MotoGP Tayland Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

MotoGP Tayland Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın açılış etabı Tayland Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 14:09
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MotoGP Tayland Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda 2025 sezonunun ilk ayağı, 4,5 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 39 dakika 37.244 saniyelik süresiyle kazanan 6 kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, sezonun açılış etabından galibiyetle ayrıldı.

BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, Marc Marquez'in 1.732 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise liderin 2.398 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si, 16 Mart'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 37 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 29

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 23

4. Franco Morbidelli (İtalya): 18

5. Ai Ogura (Japonya): 17

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