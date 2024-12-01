  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları Formula 1'de Katar Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1'de Katar Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1'de Katar Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenen yarış. 57 tur üzerinden yapıldı.

Las Vegas'ta geçen hafta sonu şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, yarışı 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci yarış galibiyetini elde etti.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 6.031 saniye gerisinde ikinci, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise liderin 6.819 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 8 Aralık'ta koşulacak.

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 429

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349

3. Charles Leclerc (Monako): 341

4. Oscar Piastri (Avustralya): 291

5. Carlos Sainz (İspanya): 272

TAKIMLAR

1. McLaren: 640

2. Ferrari: 619

3. Red Bull: 581

4. Mercedes: 446

5. Aston Martin: 92

Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı!
Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi
DİĞER
Kuruluş Osman'ın yıldızı Çağrı Şensoy'dan samimi açıklamalar! 'Tecrübeli babalardan tavsiyeler alıyorum'
CANLI | Halep'te "zafer" pozu İdlib'de hakimiyet! Hama'da hareketlilik Şam'da panik | Tel Rıfat tümüyle SMO kontrolünde
Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki!
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City Anfield'da kayıp! City Anfield'da kayıp! 22:43
2024 Dünya Atletizm Ödülleri sahiplerini buldu 2024 Dünya Atletizm Ödülleri sahiplerini buldu 22:41
Özbek: Bu akşam anladık ki... Özbek: Bu akşam anladık ki... 22:28
Karagümrük evinde galip Karagümrük evinde galip 22:26
Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! 22:24
Sallai: "1 puan hayal kırıklığı" Sallai: "1 puan hayal kırıklığı" 22:16
Daha Eski
Torreira: "TFF adil olmalı!" Torreira: "TFF adil olmalı!" 22:12
Katar GP'sini Max Verstappen kazandı Katar GP'sini Max Verstappen kazandı 22:07
Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! 22:04
Berke: Daha önce bu sahada... Berke: Daha önce bu sahada... 21:53
G.Saray taraftarını üzecek görüntü! G.Saray taraftarını üzecek görüntü! 21:52
G.Saray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe'den paylaşım! G.Saray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe'den paylaşım! 21:45