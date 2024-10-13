  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağını zaferle tamamladı!

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 11. durağından zaferle ayrıldı ve şampiyonluk şansını İspanya’ya bıraktı. Portekiz, Estoril’de gerçekleşen final yarışına 2. sıradan başlayan Razgatlıoğlu, en fazla 62 puan alınabilen hafta sonu yarışlarından 59 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 18:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağını zaferle tamamladı!

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) 11. etabı Portekiz, Estoril Pisti'nde gerçekleşti. Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega'yı geçerek şampiyonluğu Jerez, İspanya ayağına bıraktı. Hafta sonu boyunca mücadeleyi elden bırakmayan Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı Pazar günü yarışlarını lider olarak bitirdi.Portekiz pistinin zorlu virajlarında iki gün kıyasıya mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Pazar günü yarışını Bulega'nın önünde birinci olarak bitirdi. Böylece sıralamada liderliğini sürdürmeye devam etti.

Elde ettiği başarılarla Portekiz hafta sonundan 59 puanla ayrılan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 473'e yükselterek, en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 46'ya çıkarttı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son etabı 18-20 Ekim'de İspanya'da koşulacak.

Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
DİĞER
Bir Gece Masalı’nın Sıla’sı Ecem Çalhan diziyle ilgili heyecanını paylaştı!
İsrail tanklarından BM üssüne baskın! Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması!
F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli karatecilerimizden madalya şov! Milli karatecilerimizden madalya şov! 17:51
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! 16:20
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle maç ertelendi! Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle maç ertelendi! 16:10
Ümit Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı Ümit Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı 16:03
Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! Kadınlar derbisinde kazanan F.Bahçe! 15:59
Livakovic'e flaş transfer teklifi! Livakovic'e flaş transfer teklifi! 15:47
Daha Eski
Cimbom'un Antalyaspor mesaisi sürüyor! Cimbom'un Antalyaspor mesaisi sürüyor! 14:52
Toprak Portekiz'deki Superpole yarışında ikinci oldu Toprak Portekiz'deki Superpole yarışında ikinci oldu 14:38
Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 14:37
Yeni Malatyaspor kongresinde kavga! Yeni Malatyaspor kongresinde kavga! 14:29
Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI Fenerbahçe - Galatasaray | CANLI 13:58
Liverpool'dan milli yıldıza kanca! Liverpool'dan milli yıldıza kanca! 13:03