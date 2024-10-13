Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağını zaferle tamamladı!

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WSSP) 11. etabı Portekiz, Estoril Pisti'nde gerçekleşti. Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega'yı geçerek şampiyonluğu Jerez, İspanya ayağına bıraktı. Hafta sonu boyunca mücadeleyi elden bırakmayan Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı Pazar günü yarışlarını lider olarak bitirdi.Portekiz pistinin zorlu virajlarında iki gün kıyasıya mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Pazar günü yarışını Bulega'nın önünde birinci olarak bitirdi. Böylece sıralamada liderliğini sürdürmeye devam etti.

Elde ettiği başarılarla Portekiz hafta sonundan 59 puanla ayrılan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 473'e yükselterek, en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 46'ya çıkarttı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son etabı 18-20 Ekim'de İspanya'da koşulacak.