Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi'de yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan 26 Kasım günü Abu Dabi'de düzenlenecek sezonun 23. yarışıyla sona erecek.

5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 turluk yapılacak yarışın sıralama turları, 25 Kasım 2023'te saat 17.00'de başlayacak.

Sezona noktayı koyacak yarış 26 Kasım Pazar günü 16.00'da gerçekleştirilecek.

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 18, Sergio Perez'in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'ın bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 6. ayağı olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Hollandalı pilot Max Verstappen'in üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan ettiği sezonun takımlar ve sürücüler klasmanındaki ilk beş sıra bu şekilde;

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 549

2. Sergio Perez (Meksika): 273

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232

4. Carlos Sainz (İspanya): 200

5. Fernando Alonso (İspanya): 200

TAKIMLAR

1. Red Bull: 822

2. Mercedes: 392

3. Ferrari: 388

4. McLaren: 284

5. Aston Martin: 273