Haberler Motor Sporları Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi'de yapılacak

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi'de yapılacak

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2023 sezonu 26 Kasım Pazar günü Abu Dabi'de gerçekleştirilecek son yarışla bitiyor. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 11:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi'de yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan 26 Kasım günü Abu Dabi'de düzenlenecek sezonun 23. yarışıyla sona erecek.

5,3 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 turluk yapılacak yarışın sıralama turları, 25 Kasım 2023'te saat 17.00'de başlayacak.

Sezona noktayı koyacak yarış 26 Kasım Pazar günü 16.00'da gerçekleştirilecek.

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 18, Sergio Perez'in 2, Ferrari sürücüsü Carlos Sainz'ın bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 6. ayağı olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Hollandalı pilot Max Verstappen'in üst üste 3. kez dünya şampiyonluğunu 18. etapta ilan ettiği sezonun takımlar ve sürücüler klasmanındaki ilk beş sıra bu şekilde;

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 549

2. Sergio Perez (Meksika): 273

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 232

4. Carlos Sainz (İspanya): 200

5. Fernando Alonso (İspanya): 200

TAKIMLAR

1. Red Bull: 822

2. Mercedes: 392

3. Ferrari: 388

4. McLaren: 284

5. Aston Martin: 273

DİĞER
Son dakika haberi: Dilan-Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama talebi daha
Mescid-i Aksa’da 7. Cuma! Katil İsrail ateşkes dinlemedi! Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz bombalı saldırı
F.Bahçe ve G.Saray en iyiler arasında!
Trabzonspor TFF'ye başvurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Genç F1 pilotunun yeni takımı belli oldu!
Bir Verstappen klasiği!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 KASIM | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
24 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
ÇALIŞAN EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ VAR MI? 5000 TL emekli çalışana da verilecek mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski R.Madridli yıldız Trabzonspor'a! Eski R.Madridli yıldız Trabzonspor'a! 12:26
Trabzonspor TFF'ye başvurdu! Trabzonspor TFF'ye başvurdu! 12:22
Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? Strasbourg - Marsilya maçı ne zaman? 12:16
Clermont - Lens maçı ne zaman? Clermont - Lens maçı ne zaman? 12:08
Xabi Alonso teknik direktörlükte adından söz ettiriyor Xabi Alonso teknik direktörlükte adından söz ettiriyor 12:02
F1 sezonunun son yarışı Abu Dabi'de F1 sezonunun son yarışı Abu Dabi'de 11:58
Daha Eski
Bursaspor'un acı günü! Bursaspor'un acı günü! 11:58
Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman? 11:52
EURO 2024'ün en genci Türkiye! EURO 2024'ün en genci Türkiye! 11:52
Werder Bremen - Bayer Leverkusenmaçı ne zaman? Werder Bremen - Bayer Leverkusenmaçı ne zaman? 11:49
Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman? 11:48
Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? 11:45