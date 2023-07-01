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Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de ikinci oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı yarışında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki ilk yarışı ikinci sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:26
Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de ikinci oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı İngiltere'de ilk yarışı ikinci sırada tamamladı.

Red Bull sporcusu Toprak, İngiltere'de Donnington Park Pisti'ndeki yarışa dördüncü cepten başladı.

Pata Yamaha Prometeon takımıyla Toprak, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı.

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda 232 puanla ikinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista 323 puanla birinci, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 161 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabında yarın TSİ 15.00'te superpole, 18.00'de ise hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

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