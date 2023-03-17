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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i

Formula 1'de sezonunun ikinci yarışı Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 12:47
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'i

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1'de sezonun ikinci yarışı heyecanı Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Suudi Arabistan Grand Prix'si, 6 bin 174 metrelik uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanmıştı. 2021 yılındaki yarışta 1:30.734 derecesiyle Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton da pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.

Yarışta sıralama turları 18 Mart TSİ 20.00'de, yarış ise 19 Mart pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

PİLOTLAR

1 - Max Verstappen (Hollanda): 25 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 18 puan
3 - Fernando Alonso (İspanya): 15 puan
4 - Carlos Sainz (İspanya): 12 puan
5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10 puan

TAKIMLAR

1 - Red Bull: 43 puan
2 - Aston Martin: 23 puan
3 - Mercedes: 16 puan
4 - Ferrari: 12 puan
5 - Alfa Romeo: 4 puan

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