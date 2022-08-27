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F1 Belçika'da "pole" pozisyonu Carlos Sainz'ın oldu

Formula 1'in 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz'in oldu. Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen verilen ceza nedeniyle yarışa 2. sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:29
F1 Belçika'da "pole" pozisyonu Carlos Sainz'ın oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan pilot, 1 dakika 43.665 saniyeyle Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen oldu.

Verstappen'in 0.632 saniye gerisinde ikinci sırayı alan Sainz ise rakibine verilen ceza nedeniyle "pole" pozisyonunu elde etti.

44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Etap öncesi Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlama cezası aldı.

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