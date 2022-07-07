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Formula 1 Avusturya Grand Prix ne zaman saat kaçta?

Formula 1 tüm hızıyla devam ediyor. Formula 1 yeni sezon yarışları 20 Mart 2022 tarihinde Bahreyn GP ile başlayan Formula 1 yarışları 20 Kasım 2022'de Abu Dhabi GP ile son bulacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 18:31
Formula 1 Avusturya Grand Prix ne zaman saat kaçta?

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1'de yılın 11'inci yarışı Avusturya'da start alacak. Yeni sezonda Formula 1 yarış severlerin büyük ilgisini kazanan Formula 1'de sezonun 11. yarışı Avusturya'da koşulacak. Geçtiğimiz hafta Britanya Grand Prix,'nde büyük mücadeleye sahne olan yarışta. Alpa Romeo pilotu Guanyu Zhou, yaptığı kaza ile herkesi korkutmuştu. Büyük heyecana sahne olan yarışta damalı bayrağı Ferrari pilotu Carlos Sainz görmüştü.

BU HAFTA FORMULA 1 VAR MI?

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor Sezonun 11. yarışı Avusturya'da olacak. En son bildiğiniz üzere Silverstone GP büyük aksiyonlara sahne olan yarış düzenlenmişti. 8 ile 10 Temmuz aralarında Avusturya GP'si düzenlenecek.

AVUSTURYA GP NE ZAMAN?

Sezonun 11. yarışı olan Avusturya GP bu hafta 8-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek

1. ANTRENMAN SEANSI: 8 Temmuz Cuma, 14.30

SIRALAMA TURLARI: 8 Temmuz Cuma, 18.00

2. ANTRENMAN SEANSI: 9 Temmuz Cumartesi, 13.30

SPRİNT YARIŞI: 9 Temmuz Cumartesi, 17.30

GRAND PRİX: 10 Temmuz Pazar, 16.00

FORMULA 1 SAAT KACTA HANGİ KANALDA?

Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkununun merakla beklediği Formula 1 Avusturya GP, Türkiye'de S Sport2 kanalında ve S Sport Plus'ta olacak. Avusturya GP'si pazar günü 16.00'da canlı olarak yayınlanacak.

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