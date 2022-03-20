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Formula 1 ne zaman başlayacak? Sezonun ilk yarışı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu. Arama motorlarında sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Formula 1 ne zaman başlayacak? Sezonun ilk yarışı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 11:53
Formula 1 ne zaman başlayacak? Sezonun ilk yarışı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Arama motorlarında Bahreyn Grand Prix'sinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları 19 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de yapıldı. Yeni sezonun ilk yarışı olarak kayıtlara geçen Formula 1 Bahreyn GP, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

Bahreyn GP Yarış: 20 Mart Pazar 18.00

📺FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

F1 Bahreyn GP, önceki yıllarda da olduğu gibi S Sport1, S Sport2 ve S Sport Plus uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü düzenlenecek Bahreyn GP ise S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında seyircilerle buluşturulacak.

📌2022 FORMULA 1 TAKVİMİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 takvimi şöyle:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix

27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan: Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs: Miami Grand Prix

22 Mayıs: İspanya Grand Prix

29 Mayıs: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 Ağustos: Belçika Grand Prix

4 Eylül: Hollanda Grand Prix

11 Eylül: İtalya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

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