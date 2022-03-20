Formula 1 ne zaman başlayacak? Sezonun ilk yarışı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1'de 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'si ile başladı. Sezonun ilk pole pozisyonu, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in oldu.
Arama motorlarında Bahreyn Grand Prix'sinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
⌚FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Formula 1 Bahreyn GP Sıralama Turları 19 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de yapıldı. Yeni sezonun ilk yarışı olarak kayıtlara geçen Formula 1 Bahreyn GP, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
Bahreyn GP Yarış: 20 Mart Pazar 18.00
📺FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
F1 Bahreyn GP, önceki yıllarda da olduğu gibi S Sport1, S Sport2 ve S Sport Plus uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Pazar günü düzenlenecek Bahreyn GP ise S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında seyircilerle buluşturulacak.
📌2022 FORMULA 1 TAKVİMİ
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 takvimi şöyle:
20 Mart: Bahreyn Grand Prix
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 Mayıs: Miami Grand Prix
22 Mayıs: İspanya Grand Prix
29 Mayıs: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 Ağustos: Belçika Grand Prix
4 Eylül: Hollanda Grand Prix
11 Eylül: İtalya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 Kasım: Brezilya Grand Prix
20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix