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Formula 1 (F1) Türkiye Grand Prix'si ne zaman? Yarış saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Türkiye Grand Prix'si ile devam ediyor... Büyük heyecana sahne olacak yarış, bugün gerçekleştirilecek. Dünyanın gözü İstanbul Park'ta olacak. Dün yapılan sıralama turlarının ardından pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. Sezonun 16. ayağının sonucu merakla bekleniyor. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman? Yarış saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte F1 Türkiye GP'sine dair merak edilenler...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 08:31
Formula 1 (F1) Türkiye Grand Prix'si ne zaman? Yarış saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si, tüm dünyada hız tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Bugün gözler İstanbul Park pistinde olacak. Dün gerçekleştirilen sıralama turlarının ardından ilk sırayı Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton almıştı ancak motor değişikliği sebebiyle 10 sıra grid cezası bulunan şampiyon pilot, pole pozisyonunu takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas'a kaptırdı. Hamilton ise yarışa 11. sıradan başlayacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX'SİNDE YARIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

F1 Türkiye GP'sinde tüm dünyanın merakla beklediği yarış, bugün saat 15.00'te start alacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

BİLETLER TÜKENDİ

Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX'Sİ SIRASINDA YAĞMUR OLACAK MI?

En çok merak edilen konulardan biri de F1 Türkiye Grand Prix'si sırasında havanın durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul genelinde hava çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Ancak yarış saatinde şimdilik yağış gözükmüyor.

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