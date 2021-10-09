Rekorla başladı

İntercity İstanbul Park'ın üç gün boyunca ev sahipliği yapacağı Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde heyecan antrenman turlarıyla başladı. 5,3 kilometrelik piste çıkan pilotlar, performansıyla büyüledi. Günün en hızlısı İngiliz pilot Lewis Hamilton oldu. 36 yaşındaki tecrübeli pilot, ikinci antrenman seansında 1.23.840'lık derecesiyle İstanbul Park tarihinde 1.24'ün altına inen ilk pilot oldu. Sonraki turlarda derecesini 1.23.804'e çeken Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi olarak adını tarihe yazdırdı. 1.23.970'le en hızlı turunu atan Ferrari pilotu Charles Leclerc seansı ikinci sırada tamamlayam isimdi.

KAZANANLAR GERİDE KALDI

Hamilton'un takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise 1.24.214 ile üçüncü en hızlı tura imza attı. Sergio Perez ve Verstappen takipçileri oldu. İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Kimi Raikkonen 15, Sebastian Vettel ise 16'ıncı sırada ikinci antrenman seansını tamamladı. Kaskındaki su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan Fin pilot Raikkonen, 1.25.143'lük zamana ulaşırken, Aston Martin pilotu Alman Vettel ise 1.25.229 ile turları tamamladı. Sezonun 16. etabı olan Türkiye Grand Prix'sinde bugün 15.00'te sıralama turları gerçekleştirilecek. Merakla beklenen dev yarış ise yarın yine aynı saatte başlayacak.

HAMİLTON CEZA ALDI

Antrenman turlarında rekor kıran Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı. Şampiyonluk mücadelesi verdiği Verstappen'in iki puan önünde lider olan Hamilton, kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için güç ünitesinde değişikliğe gitti. Güç ünitesinin tamamını değiştirmesi halinde son sıradan başlama cezasıyla karşı karşıya kalacak Hamilton, cezasını 10 sırayla sınırlandırdı. İngiliz pilot, "10 sıra kaybını azaltmak için pole pozisyonunda olmam gerekiyor" dedi.

ANAHTAR POLE'DE

Formula 1'de şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini pole pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışı zirvede bitirdi. Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel, 2010'daki kazananı Mark Webber ve geçen yılın en hızlı tur atan ismi Lance Stroll, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

TRİBÜNLERDE BOŞ YER YOK

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi. Bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor. 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

'BURASI İNANILMAZ BİR PİST'

Antrenman turlarında ilk seansı ikinci, ikinci seansı ise beşinci sırada tamamlayan Verstappen, İstanbul Park'a övgüler yağdırdı. Pist hakkında, artan yol tutuş dışında kendisini şaşırtan bir şey olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Verstappen, "Burası inanılmaz güzel bir pist ve normal koşullara sahip olduğunuzda daha da eğlenceli bir hâl alıyor. Şu an hafta sonunu dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2 PUAN FARK VAR

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton (246,5) ile Max Verstappen (244,5), Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak. Takımlar klasmanında ise Mercedes, 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull 364,5 puanla ikinci durumda. McLaren ise 234 puanla bu iki takımı takip ediyor.

SAINZ SON SIRADA

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak. FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor. 26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Leclerc ile Red Bull pilotu Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamıştı.