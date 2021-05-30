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Son dakika spor haberleri: Motosiklet yarışçısı Dupasquier 'teki kazada hayatını kaybetti

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçreli sürücü , 'sinin sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Birden fazla sürücünün karıştığı, 9 ve 10. virajlar arasındaki kazada ciddi şekilde yaralanan Dupasquier, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 15:38
Son dakika spor haberleri: Motosiklet yarışçısı Dupasquier Moto3'teki kazada hayatını kaybetti

'nin alt kategori organizasyonlarından 'te yaşanan olay, 19 yaşındaki Dupasquier'nin ölümüyle sonuçlandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kaza, sezonun 'da düzenlenen 6. ayağındaki sıralama turlarının 2. seansında meydana geldi.

Birden fazla sürücünün karıştığı, 9 ve 10. virajlar arasındaki kazada ciddi şekilde yaralanan Dupasquier, helikopterle kentindeki 'ne götürüldü.

Moto3'te ikinci sezonunu geçiren İsviçreli pilot, pistteki sağlık ekibi ve hastanedeki doktorların çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

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