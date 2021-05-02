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Son dakika spor haberleri: 'sinde kazanan !

'nın 4. ayağı Grand Prix'sinde, takımının Avustralyalı pilotu birinci oldu. Sezonun 5. yarışı Grand Prix'si, 16 Mayıs'ta koşulacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 16:36
Son dakika spor haberleri: MotoGP İspanya Grand Prix'sinde kazanan Jack Miller!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 4. mücadelesi, kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

, 3. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 2. galibiyetini elde etti. Miller, bu sezon yarış birinciliğine ulaşan 3. farklı sürücü oldu.

Bitiş çizgisini takım arkadaşı Miller'dan 1.9 saniye sonra geçen 2'nci, liderin 2.5 saniye gerisindeki pilotu ise 3. sırayı aldı.

Bagnaia, 'nun () "pole pozisyonu"nda başladığı yarışı 13. sırada bitirmesiyle pilotlar klasmanından liderliğe yükseldi.

Pilotlar klasmanı

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 66 puan

2. Fabio Quartararo (): 64

3. (): 50

4. (İspanya): 49

5. (Fransa): 48

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