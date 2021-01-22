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Eski F1 şampiyonu takımına danışmanlık yapacak!

şampiyonu , 2021 sezonundan itibaren Williams takımının başdanışmanı olacak. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 20:19
Eski F1 şampiyonu Button Williams takımına danışmanlık yapacak!

Bir şampiyonluk ve 15 yarış birinciliği kazandığı F1 kariyerini 2016 sezonu bitiminde noktalayan Büyük Britanyalı pilot, 2000 yılında şampiyonaya adım attığı takım olan Williams'a, farklı bir görevle geri döndü.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, uzun süreli sözleşme imzalayan 41 yaşındaki Button, başdanışmanlık görevine getirildi. Button'ın, bu yıl kanalındaki yorumculuk görevini de sürdüreceği belirtildi.

1977'de tarafından kurulan takım, geçen sezon merkezli yatırım şirketi Dorilton Capital'a satılmıştı.

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