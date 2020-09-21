Zafer Evans’ın

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesine alınan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. Şampiyonluk için çekişen Büyük Britanyalı Red Bull pilotu Elfyn Evans, 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti. İkinciliği Belçikalı Thierry Neuville, üçüncülüğü ise dokuz kez Dünya Şampiyonu olan Fransız pilot Sebastien Loeb elde etti.

'BAŞARILI BİR ORGANİZASYON OLDU'

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eren Üçlertoprağı böyle zor bir dönemde, büyük bir ekip çalışmasıyla Covid-19 protokollerini sıkı şekilde uygulayarak başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi.