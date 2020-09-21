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Zafer Evans’ın

Rallisi’nde, pilot zirveye çıktı. Neuville, üçüncülüğü ise Fransız Loeb elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:49 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Zafer Evans’ın

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesine alınan ve Türkiye (TOSFED) tarafından düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 'nın ilçesinde yapıldı. Şampiyonluk için çekişen Red Bull pilotu , 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti. Thierry Neuville, üçüncülüğü ise dokuz kez Dünya Şampiyonu olan Fransız pilot elde etti.

'BAŞARILI BİR ORGANİZASYON OLDU'

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eren Üçlertoprağı böyle zor bir dönemde, büyük bir ekip çalışmasıyla Covid-19 protokollerini sıkı şekilde uygulayarak başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi.

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