Andreas Seidl: Hiç kimse sezona 1. pilot olarak başlamayacak! - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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: Hiç kimse sezona 1. pilot olarak başlamayacak!

Andreas Seidl: Hiç kimse sezona 1. pilot olarak başlamayacak!

Formula 1 takımlarından 'in genel müdürü , gelecek yıl için anlaştıkları Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo'nun sezona 1. pilot olarak başlamayacağını söyledi.

Formula 1 ekiplerinden 'de gelecek sezon 1. pilotun kim olacağı tartışması devam ediyor.

'a açıklamalarda bulunan McLaren'in genel müdürü , "Ben bu takımın patronu olduğum sürece hiç kimse sezona 1. pilot olarak başlamayacak." ifadesini kullandı.

Seidl, 2019 sezonunda Carlos Sainz ve Lando Norris'in iki eşit pilot olarak yarıştıklarını hatırlattı.

30 yaşındaki Ricciardo, McLaren'de 2021 sezonunda 20 yaşındaki Büyük Britanyalı Norris ile takım arkadaşı olacak. Sainz ise gelecek sezon Ferrari takımına katılacak.

  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 21:53
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